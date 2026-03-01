Madaxweynaha Soomaaliya oo Taageero Buuxda u Muujiyay Qatar
Madaxweynaha Soomaaliya, Hassan Sheikh Mohamud, ayaa wicitaan telefoon ah la yeeshay Amiirka Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, si looga wada hadlo xaaladaha gobolka iyo xiisadaha milatari ee ka taagan Bariga Dhexe.
Madaxweynaha ayaa ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay dhimista xiisadda, isagoo muujiyay taageerada buuxda ee Soomaaliya ay u hayso dowladda iyo shacabka Qatar.
Wuxuu si cad u sheegay in xornimada, midnimada dhuleed, iyo hawada sare ee Qatar ay yihiin kuwo aan la taaban karin, isla markaana weerar kasta oo lagu qaado dhulka Qatar uu yahay xadgudub ka dhan ah sharciga caalamiga ah.
Soomaaliya ayaa sidaas ku muujisay sida ay ugu taagan tahay nabadda gobolka iyo ilaalinta xurmada dalalka walaalaha ah, iyadoo ka hortagaysa faragelinta iyo falalka khatarta ku ah xasiloonida gobolka.