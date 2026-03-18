DFS oo War Ka Soo Saartay Xaaladda Koonfur-Galbeed iyo Khilaafka ka dhashay Wada-shaqaynta
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta ee dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ayaa maanta soo saartay war-saxaafadeed ay kaga hadlayso xaaladihii ugu dambeeyay ee ka soo cusboonaaday deegaannada Dowlad-Goboleedka Koonfur-Galbeed.
Wasaaraddu waxay walaac ka muujisay caqabadaha dhinaca siyaasadda iyo amniga ah ee xilligan ka dhex muuqda deegaannadaas, iyadoo soo saartay afar qodob oo muhiim ah:
1. Ammaanta Shacabka iyo Maamulka
DFS waxay ku bogaadisay shacabka iyo maamulka Koonfur-Galbeed doorkii ay ka qaateen ilaalinta midnimada dalka iyo ka qayb-qaadashada hannaanka dib u eegista dastuurka iyo geeddi-socodka dimuqraadiyeynta dalka.
2. Xasilooni Darrada iyo Khilaafaadka
Dowladda Federaalka waxay caddeysay inaysan marnaba qayb ka ahayn xasilooni darrada ka jirta qaar ka mid ah deegaannada Koonfur-Galbeed. Waxay ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo colaadaha, khilaafaadkana lagu xalliyo wada-hadal si loo ilaaliyo guulihii laga gaaray dagaalka ka dhanka ah argagixisada.
3. Go’aankii lagu hakiyay Wada-shaqaynta
Wasaaraddu waxay si adag u cambaareysay go’aankii ka soo baxay Madaxtooyada Koonfur-Galbeed ee lagu sheegay in la hakiyay wada-shaqayntii kala dhaxaysay DFS.
Waxay sheegtay in hay’adaha dowladda federaalku ay sii wadi doonaan gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah ee ku aaddan deegaannadaas iyo shacabka ku nool.
4. Baaq ku socda Maamulka iyo Shacabka
Ugu dambayn, DFS waxay ugu baaqday maamulka Koonfur-Galbeed inay sii wadaan ka qayb-galka hannaanka dib-u-heshiisiinta. Sidoo kale, waxay shacabka, beelaha, iyo siyaasiyiinta deegaanka uga digtay wax kasta oo khatar gelin kara amniga iyo xasiloonida dadka ku nool Koonfur-Galbeed.