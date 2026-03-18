Sucuudiga oo ku dhawaaqay in Jimcaha ay tahay Maalinta Koowaad ee Ciidul Fidriga
Maamulka Haramain Sharifain ee dalka Boqortooyada Sucuudiga ayaa si rasmi ah u ku dhawaaqay in caawa la waayay aragtida bishii Shawaal ee sanadka 1447, taas oo ka dhigan in bisha Ramadaan ay ku buuxsamayso sodon maalmood.
Sidaas darteed, maalinta berri oo Khamiis ah waxay ahaan doontaa maalin la soomo oo la dhammaystirayo bisha barakaysan, halka maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga ay ku beegmi doonto maalinta Jimcaha ah oo taariikhdu tahay 20-ka Maarso, 2026.