War Deg Deg ah: Geerida Cali Larijani oo la Xaqiijiyey
Golaha Amniga Qaranka ee dalka Iiraan ayaa si rasmi ah u xaqiijiyey geerida madaxii golahaas, Cali Larijani, kaas oo ku dhintay duqayn dhanka cirka ah oo maanta ka dhacday gudaha magaalada Tehran.
Masuuliyiinta dalka Iiraan ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa mid lala beegsaday hoyga ama goobta uu ku sugnaa masuulkan sare, iyadoo xukuumaddu ay ku tilmaantay falkan weerar gardarro ah oo ka dhan ah qarannimada dalka.
Cali Larijani oo ahaa mid ka mid ah saaxiibada ugu dhow ee Hoggaamiyaha Sare ee Iiraan, isla markaana soo qabtay xilal muhiim ah oo ay ka mid tahay Guddoomiyaha Baarlamaanka, ayaa geeridiisu waxay abuurtay shaki iyo xiisad hor leh oo ka dhex qaraxday gobolka.