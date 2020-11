4 Sababood Oo Cali Guudlaawe U Noqon karo Qoorqoorka &Turxaan-bixiyaha Hirshabelle

Arbacada, 11 Nofeember, 2020 waa Maalinta ay golaha wakiilada Hirshabelle dooranayaan Madaxweynaha Hirshabellada ee xiga. Waa maamulka ugu da’da yar Dowlad Gobaleedyada uguna hooseeya heerka dhismaha marka la fiiriyo Dowlad Goableedyada Dalka ka jira.

Dhismaha maamulkan, markiisii ugu horreysay, wuxuu ku soo aaday xilli Dowladii Madaxweyne Xasan Sheikh uu xilli xukunkeedu sii dhamaanayay, taas ayey dad badan qabaan in ay ahayd sababta aan aad loogu turxaan bixin mad madawgii qabaa’ilka samaystay. Maamulka ayaa sharci ahaan dhismay iyadoo uusan fakarka si buuxda uga wada daadagin dhaqanka Hirshabelle

Qaar kamid ah qabaa’ilka sameysatay Hirshabeelle waxey ka goos qaniinsanaayeen habka boobsiiska ah ee loo sameeyay Hirshabelle.

Si kastaba, maamulka waa la sameeyay waxaana marki ugu horreysay Madaxweyne ka noqday Cali Cabdullahi Cosoble. Mudadiisii, waxaa aad u saameeyay kala qeybsanaanti u dhaxeysya Dowlad Gobaleedyada iyo Dowladda dhexe. Qilaafka labada dhinac oo ay ku baxeen siyaasiyiin u badnayd madaxda Dowlad Gobaleedyada ayaa galaaftay kursigii Cali Cosoble

Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa kadib lagu badalay Mr Cosoble, Madaxweyne Waare ayaa horraanti maamulkiisa waxa uu sii waday kana qeyb noqday Maamul Goableedyada ka goos qaniinsanaa una arkayay Dowladda dhexe mid wiiqeysa hannaan Federaalka ah.

Wuxuu kamid ahaa raggii dhisay isbahaysigii Dowlad Goableedyada ee lagu xasuustay go’aannada ay kamid ahaayeen in Dowladda dhexe aanay xukumin dalka intiisa badan sidaas darteedna ay waajib ku tahay in ay is gaabiso.

Maxmed Cabdi Waare waliba waxa uu ugu cod dheeraa kuwa safkaas ku jiray iyadoo oo lagu xasuusto hadallo soo jiitay dareenka kuwa dhaliila Dowladda dhexe. Yeelkeede, isaga oo ka soo noqday kulan ka dhacay Kismaayo ayuu Mr Waare mar qura kala wareegay. Wuxuu sheegay in uu ka baxay isbahaysiga uuna la shaqeynayo Dowladda.

Dad badan waxey u arkayeen go’aankiisaas in uu ahaa nin garba duuban oo aan dhab ahaan ku qanacsanayna jihada ay Dowladda dhexe u waday maamulka dalka.

Horumar badan ma samaynin Hirshabelle sanadaha kooban oo ay jirtay. Dadka ka soo jeeda deegaanka markasta wey saluugsanaayeen qaabka uu maamulka ku socday. Tan iyo markii ay sameysantay Galmudugta Qoorqoor, lana arkay hannaanka Qoorqoor uu u maareeyay jahwareerki taagnaa, waxaa cadaadis niyadeed uu ku beermay reer Hirshabelle oo markaan u guuxaya hoggaan dhulka ka qaada Maamulka, una shaqeeya deegaanka si kasta oo siyaasiyiinta u kala aragti duwantahay.

Waxaa muuqata ifafaalo wanaagsan durbaba marka la eego baarlabaanka la sameeyay hadda oo dad badan ay u arkaan in uu ka tayo roonyahay kii hore

Hadaba, Arbacada ayaa lagu wadaa in Hirshabeelle yeelato hoggaan cusub oo la damacsanayahay in uu dhabbe cusub u jeexo maamulka,Intii uu socday geeddi socodka cusub, waxaa soo yara ifbaxay buuq u muuqda in laga gudbay oo la xiriira sida labada gobal ee ku mideysan maamulka ay u wadaagayaan xukunka.

Si gaar ah siyaasiyiin ayaa riixeysay in la ilaaliyo hannaanki ugu horreeyay ee labada gobal wax u sameysteen, haseyeeshee kuwa kale ayaa u wareegay in hannaanka dimuqaraadiga ah lagu adkaysto, xilka ugu sarreeyana noqdo mid loo simanyahay