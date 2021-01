Akhriso: Safiirka Mareeykanka Oo Sababa Amni Uga Baaqday Shir Madaxtooyada Ka Furmaya

Waxaa Saacadaha soo socda la filaya in madaxtooyada Soomaaliya uu shir uga furmo Saaxiibada Caalamka iyo Madaxweeyne Farmaajo, iyadoo kulanka diradda lagu saari doono xaaladda dalka.

Kulanka ayaa la filaya in looga hadlo tabashooyinka arimaha doorashada iyo khilaafadka Dowladda dhexe iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana hadda gudaha Madaxtooyada dalka sii gaaray xubna ka mid ah mas’uuliyiinta Shirka ka qeeyb galeyso .

Warar hoose oo kulanka aan ka helnay ayaa yeeshaga in safiirka Mareykanka u fadhiya Donald Yamamoto, uusan ka qeeyb gali doonin shirka .

Maqnaasha safiirka ayaa lagu sheegay in Diblomaansiyiinta Markeykanka in aysan fasax u qabin in ay aka baxaan Xeeyndaabka Xalane iyo Airport ka sababa la xiriira Amniga dalka oo aysan isku haleyn karin.