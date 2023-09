Booliiska Soomaaliya oo Sheegay in Gacanta Lagu Dhigay Gaari Siday Walxaha Qarxyada Laga Sameeyo

Ciimadda ammaanka ee xasilinta magaaladda Muqdisho ayaa sheegay in deegaanka Daaru-salaam ee gobolka Banaadir lagu qabtay gaari qaraxa ah, kaas oo saraakiisha ciidanku ay sheegeen in la doonayey in la soo galiyo caasimadda sida wararku sheegayaan.

