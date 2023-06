Cali Jeyte oo Sheegay in Hiiraan Aysan Kamid Ahaan Doonin Hirshabeelle

Cali Jeyte ayaa xil ka qaadistiisa ku tilmaamay mid loogu talagalay in lagu kala dhantaalo guulihii laga gaaray dagaalka ka dhanka ah ururka al-Shabaab, waxaana uu eed dusha uga tuuray madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen, isaga oo carabka ku dhuftay sidoo kale in arrintaan ay kala fogeynayso dadka Hirshabeelle.

