Ciidamada Dowladda oo Al-shabaab Ka Saaray Deegaanno Ka Tirsan Galgaduud

War lagu daabacay warbaahinta ku hadasha afka dowlada ayaa lagu sheegay in howlgaas ciidamada dowlada ay ku dileen 9 xubnood oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab, waxaana intaa lagu daray in la burburiyay fariisimo ay deegaankaas ku lahaayeen al-shabaab, sida lagu sheegay qoraal lagu daabacay warbaahinta dowladda.

