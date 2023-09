Ciidanka Dowladda iyo Kuwa Deegaanka oo Al-shabaab Kala Wareegay Deegaanka Qodqod

Hawlgalkaasi lagula wareegay deegaanka ayaa dowladdu sheegtay in lagu dilay in ka badan 30 ka tirsan Al-shabaab ah, kadib markii deegaanka uu ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeyay ciidanka huwanta ah iyo xubno ka tirsan Al-shabaab.

You may also like