Ciidmada dowladda oo Dib Wareegay Deegaanka Goof Guduud

Wajiga 1-aad ee dagaalka dowlada soomaaliya ay kula jirto ururka AS oo gabo-gabo ah ayaa lafilayaa in dhawaan madaxweynaha soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu daah furo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah AS.

Deegaan oo ah istiraatiiji oo laga difaaco amaanka magaalada Beydhabo ayaa AS dhowr jeer isku dayeen in ay la wareegaan gacan ku heenta deegaanka.