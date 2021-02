Ciyaaryahan Hanti Dhowr “Dalkeena Horomar Ayaa Ka Jira”

Ciyaaryahanka Kooxda Kubbadda Cagta Som United Axmed Cabdi Maxamed (Hanti Dhowr) ee ka ciyaara horyaalaa heerka afaraad dalka Sweden ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka jirto rajo weyn oo soo kabasho,wuxuuna intaa ku daray in laacibtiinta Som United ay aad ugu heleyn safarkii is dhaxgalka bulshada ay ku imaadeen magaalada Muqdisho sanadii la soo dhaafay.

“Waxaa filaayay in dalkeena uu burbur sanyahay,balse maanta cidna igama sheekaynaysa aniga ayaa indhahayga,waxaana xaqiiq ah in Soomaaliya ay ka jirto rajo wanaagsan,waxaan dhamaan dhalinyarada qurbajoogta u sheegi lahaa in ay ku soo laabtaan dalkeena” ayuu Goobjoog Sports u sheegay laacaibka Axmed Cabdi Maxamed (Hanti Dhowr)

W/D-Maxamed Xuseen Qalinle