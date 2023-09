Dacwad Laga Soo Gudbiyay Laba Askari oo Ruush ah oo Kufsi u Geystay Gabdho Reer Ukraine ah

Magacyada Askartaan oo ay da’dooda kala tahay 28-jir iyo 31-jir ayaa la qariyay waxaana la sheegay in ay ahaayeen kuwa wax toogata, balse baarayaasha ayaa sheegay in bishii Maarso ee sannadkii hore ay xoog ku galeen guri dabaq ah, halkaas oo ay ku kufsadeen gabar oo dhallinyaro ah, iyagoo sidoo kale ninkeeda ku qasbay inuu daawado.

