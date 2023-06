Dad Lagu Dilay Weerar Ka Dhacay Kenya

Booliiska dalka Kenya ayaa sheegay in shan qof lagu dilay weerar ka dhacay gobolka magaalo-xeebeedka Lamu oo ku dhow xadka Soomaaliya, kana tirsan gobolka Xeebta, Waxay sheegeen in afar ka mid ah dadka la laayay la xiray kadibna qoorta laga jaray.

