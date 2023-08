Dagaalka Sudan oo Dib u Qarxay, Xilli Qaramada Midoobey Walaac ay Muujineyso

Dagalka dabadheeraaday ee Suudaan ayaa laga cabsi qabaa in uu gobolka oo dhan ku baaho, waxaana jira walaac xooggan ay Qaramada Midoobey ay ka muujinayso arrintaas, xilli ay dhawaan sheegtay in Malaayiin reer Sudaan ah ay Gurmad u baahan yihiin.

You may also like