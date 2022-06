Dib U Milicsi: Akhriso : Doorashada Abiy Uu Isla Galay Bilaw Illaa Dhaamad

Deegaannada waaweyn ee koonfurta iyo galbeedka Oromiya ayaa ammaankoodu aad u liitay si ay uga qaybgalaan codbixintii Juun. Codbixinta deegaannadan ayaa dib loo dhigay 30 -ka Sebtembar, in kasta oo rabshadaha socda iyo iska -horimaadka sii kordhaya ee Ciidanka Xoreynta Oromada (OLA) ay shaki gelinayaan in geedi -socod lagu qanci karo uu dhici karo.

Xisbiga Dhaqdhaqaaqa Xoreynta Sidama (SLM) , ayaa la sheegay in musharixiintooda ay la kulmeen Hanjabaado iyagoo sidoo kale qoysaskooda loogu baaqay in ay la kulmayaan dilal.

Xisbiyada Mucaaradka ayaa waxa ay sidoo kale ku eedeyeen in guddiga doorashooyinka Madaxa banaan ay ku guul dareysteen in ay ka madaxbanaanadaan xisbiga talada haya, taas oo markii dambe keentay in ay isaga baxaan doorashada.