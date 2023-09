Digniin: “Mashiinnada caqliga macmalka leh dhowaan way naga caqli badan doonaan”

Hadalka ksoo baxay Dr Haatan ayaa kusoo aadaya xilli adduunku dadaal badan ugu jiro in Mishiinnada macmalka ah ay qabtaan shaqooyinka aadana, kuwaas oo lagu tilaamo in ay howgab ka dhigayaan aadanihii abuuray.

Saynisyahanka ayaa ka digay in tani ay muddada dheer abuuri karto “abuur hadafyada hoose sida, waxaan u baahanahay inaan helo awood dheeraad ah, waxaan ogaaday in mashiinnada macmalka ee aan soo saareyno inay aad uga duwan yihiin kuwa aan heysanno.