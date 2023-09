Dowladda Soomaaliya oo Ka Qeybgashay Shirka Baarlamaanka Dhallinyarada Adduunka

Xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in la gaaro himilooyinka horumarineed ee waara, iyadoo la eegayo dhibaatooyinka ay reebeen abaaraha, Faafida cudurka Karoona, isbeddelka cimilada, iyo argagixisada oo khatarta ku ah nolosha.

Xildhibaan C/risaaq Aadan Warsame, (Xusul) oo kamid ahaa xildhibaannadii golaha shacabka oo khudbadda ka jeediyay madasha ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go’an tahay xaqiijinta horumarka waara ee dhallinyarada in muhiimad gaar ah la siiyo.