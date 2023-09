Dowladda Soomaaliya oo Qaadeysa Tallaabo Lagu Dhiiragelinayo Beeraleyda Soomaaliyeed

Tan iyo markii ay bilaabatay in gudaha dalka ay abaaruhu kusoo laablaabtaan, waxaa hoos u dhac ku yimid beerashada dhulka tiiyoo ay jirto in beeraleey badan oo Soomaaliyeed ay kasoo barakaceen halkii ay wax ku tacban jireen, kuwaas oo hadda deegaansanaya duleedyada magaalooyinka oo lagu caawiyo.

Waxaana uu tilmamay in ay doonayaan in hoos loo dhigo dalagyada lamidka ah kuwa dalka kaoo go’a ee dibadda laga soo dhoofiyo, kaas oo niyadjab ku keenay beeralayda “Waxan wadnaa siyaasad lagu yareynayo waxyaabaha dalka loo keeno ganacsi ahaan ee dalkeena laga helo” Agaasime Axmed Sheekh.

Agaasimaha oo u warramayay Warbaahinta dowladda ayaa sheegay in waayadii hore uu dhaqaalaha Soomaaliya intiisa badan ku tiirsanaa waxyaabaha dalka laga helo gaar ahaan beeraha, kallumeysiga, dalxiiska IWM, haatanna ay doonayaan in ay soo celiyaan dhiirri gelinta wax soo saarka gudaha.