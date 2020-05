Dowladda Turkiga oo Midowga Afrika Kaga Digtay Faragelinta Siyaasadda Gudaha Soomaaliya

Dowladda Turkiga oo saaxib dhow dhow la’ah dowladda federaalka tan iyo markii uu cilaaqaadka la yeeshay ayaa ka hadashay xaaladda dalka hadda uumaraayo , gaar ahaan hadal maalmahaan saxaafadda dalka ka qurtay hadalkii ka dhanka ahaa dowlad goboleedka Jubbaland ee ka soo yeeray wakiilka Midowga Afrika, Amb. Francisco Madeira.

Wakiilka dowaladda Turkiga u fadhiyo Soomaaliya Amb. Kani Torun oo qoraal kooban soo dhiga bartiisa Twitter-ka ayuu uga hadlay arrintaasi, waxaana uu ugu baaqay ururka Midowga Afrika oo Soomaaliya ka gacansiiya dhanka amniga iyo dhinacyo kale in uusan faro-gelin siyaasadda gudaha ee Soomaaliya waxaana uu intaas ku daray in loo baahan yahay ururku in ar weliba dhex dhexaad ka noqdaan oo aysan faraha la galin siyaasadda Gudaha Soomaalia