Dr. Xuseen Shiikh oo Iskacasilay Xilka Agaasimaha Madaxtooyada Qaranka

Wararka qaar ayaa sheegaya in is casilaadiisa ay tahay arrin shakhsi, iyadoo loo badinayo inuu isu soo sharxo madaxtimnimada Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya sida ay sheegayaan wararka laga helayo ku aadan shaqo ka tagista Dr. Xuseen.

You may also like