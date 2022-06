Ergayga Abaaraha oo Kulan La Qaatay Mas’uuliyiin QM iyo Would Bunk

Madaxda Hay’adaha Qaramada Midoobay iyo Baanka adduunka ayaa ballan qaaday in ay dadaalkooda laban-laabayaan, degdegna ugu istaagayaan wax ka qabashada abaaraha. Ergeyga waxaa masuuliyadihiisa ka mid ah, dardar gelinta iyo raadinta taageero loo fidiyo dadka abaaruhu waxyeeleeyeen, taas oo laga cabsi qabo in ay isku badesho macluul daran.

You may also like