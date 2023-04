Ergayga Arrimaha Somaliland oo Kulan Wadatashi ah La Qaatay Xildhibaannada Gobollada Waqooyi

“Dadka reer Somaliland dad meel cidlo ah ka diday ma ahan, wax ay goconayaan oo Uur kutaallo ku noqday ayaa jiro, lagalana hadlo laga garaabo, si walaalnimo tolnimo iyo wax isku sheegid. Wadahadallada aan daadihi doono ee la ii idmaday, waxaan rabaa in hoos loogu daadago waxa dhabta ah ee jira, in dhaawaca korkiisa aan la dhiyine la dilaaciyo Boogta laga guul gaaro waxa tabashadu tahay iyo sida xalkeeda dhabtaa uu yahay si aysan barri usoo laaban, oo xal waara oo la isaga raali yahay la isaga qanacsan yahay in la isaga yimaado” ayuu yiri Ergayga.

