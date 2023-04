Ergayga Arrimaha Somaliland oo Kulan Watashi ah Laqaatay Ururrada Bulshada Rayidka ah

Ergayga ayaa uga Mahadcelinayay tallooyinka wanaagsan oo ay la wadaageeyn Ka qeyb galayaasha, waxaana uu tilmaamay in kaallinta Bulshada Rayidka ee wadahadallada Somaliland ay tahay mid aad muhiim u ah, ayna qorsheynayaan in ay qaataan door hoggaamineed oo horseedaya isdhexgalka Shacabka walaalaha ah.

You may also like