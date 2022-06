Ergayga Gurmadka Abaaraha oo Caruur Ku Booqday Isbitaalka Banaadir

Agaasime Fartuun oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in ay hadda Isbitaalka ku sugan yihiin 220 Carruur ah oo ay soo ridatay xaaladda nafaqo darrida ee dalka ka jirta, sidoo kalena ay buuxsameen sariirihii loogu tala galay in la jiifiyo bukaannada waajahaya xaaladda nafaqo darrada ah.

Agaasimaha guud ee Isbitaalka Banaadir Dr. Fartuun Shariif Maxamed, ayaa uga war bixisay Ergeyga baahida xooggan ee ka jirta Isbitaalka ee la xariirta la tacaalidda Carruurta ay saamaysay nafaqo darrida ka dhalatay abaaraha , waxay ay sidoo kale Agaasimuhu intaas raaciisay in aad loogu baahan yahay in si deg deg ah arrintaan wax looga qabto.