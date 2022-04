Farmaajo oo Qas Ka Dhex Wada Baraha Internet-ka Ku Leeyihiin Maamul Goboleedyada iyo Guddiyada Doorashada

Koox ka tirsan maamulka Farmaajo oo ku lug leh SEIT Hirshabelle ayaa bogga rasmiga ah ee Hirshabelle State ku daabacday in ay kursiga Fahad Yaasiin ee HOP086, madaxii hore ee Jawaasiista, oo FIET diiday in ay shahaado siiso toos ula aadi doonaan golaha shacabka, arrintaas oo la sameeyey iyada oo aaney la socon madaxtooyada Hirshabelle.

You may also like