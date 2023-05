Guddiga Doorashooyinka Somaliland oo Maanta Bilaabaya Bixinta Kararka Codbixinta

“Koomiishanka doorashoyinka Somaliland wuxuu ku wargalinayaa dhamaan dadkii ka qaybqaatay diwaangalinta codbixiyayaasha 2022/2023 in kaar qaybinta codbixiyayaashu ay si rasmi ah uga bilaabmi doonto Somaliland 31, May, 2023, waxayna socon doontaa 10 maalmood ayaa lagu yiri” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Kumishinka.

Komishinka doorashooyinka Somaliland ayaa sheegay in maanta ay si rasmi ah u bilaabanayso diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo qeybinta Kaararka, laakiin guddigu ma cadeynin waqtiga rasmiga ah ee ay dhacayso doorashada, iyadoo Kumishinku uu hore u sheegay in muddo 9 bilood ah ay ku qaban doonaan doorashooyinka.