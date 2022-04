Guddiga FEIT oo Digniin u Diray Xubno Ka Tirsan Guddiga

Guddiga hirgelinta doorashooyinka FEIT ayaa digniin u diray xubha ka tirsan guddiga, heer federalka, waxaana loogu baaqay in xubnaha guddiga ay ka gaabsadaan in ay qaadaan tallaabo aan waafaqsaneyn go’aannada, cidaas loo aqoosan doono kuwa caqabad ku ah hannaanka dhamaystirka doorashooyinka oo heer gabgabo ah maraya.

You may also like