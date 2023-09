Guddoomiyaha Hey’adda Maareynta oo Deeq Lacageed Gaarsiiyay Isbitaalka Madiina

Xaruntan ayaa loogu tala galay in lagula tacaalo muwaddiniinta Soomaaliyeed ee ku waxyeellooba Musiibooyinka ka dhaca dalka, si loo helo xarun Caafimaad oo ka jawaabta baahiyaha deg-degga ah ee soo bixi kara xilli kasta, xilli muddooyinkii dambe ay cabashooyin badan ay ka taagneyd in degdeg looga jawaabo baahiyaha qaar marka wax ay dhacaan.

