Guddoomiye Aadan Madoobe oo Bixiyay Amar Ku Aadan Amniga Afisyooni

Ugu dambeyn Guddoomiyaha ayaa mid mid u dul istaagay goobaha loogu tala galay in ciidamada ammaanka ay ku shaqeeyaan, wuxuuna amray in dadka aan lagu xadgudbin lana faray in waajibaadkooda ay u gutaan si hagar la’aan ah laama kala duwan ee amniga xarunta.

You may also like