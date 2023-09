Hargab Shimbireed Ka Dilaacay Koonfur Afrika iyo Cabsi Laga Qabo Inuu Aadanuhu Qaado

Sikastaba ha ahaatee hergabkaan dilay digaaga badan, waxaa sidoo kale jirta in laga cabsi qabo inuu Virus-kiisa uu Aadana uu saameeyo iyadoo aad looga digayo in laga fogaado, iyadoo la sheegayo Hergabkaan mar hore lagu arkay wadamo dhaca Latin America oo uu saameeyay.

In ka badan laba milyan oo digaag ayaa lagu soo waramayaa inay ilaa hadda u dhinteen cudurka dillaacay, dalalka la dariska ayaa sheegay in ay qabaan cabsi ah inuu xanuunku u soo gudbi karo dhankooda, waxaana la joojiyay wax walba oo la xiriira Hilibka kasoo dhoofa Koonfur Afrika.