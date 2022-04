Hay’ada Hormuud Salaam Foundation oo loo sameeyay kulan mahad celin ah

Ugu horeyn waxaa goobta mahad celinta ka hadlay Xuseyn Saalim Axmed oo kamid ah Odayaasha Jaaliyada asagoo sheegay in ay hormuud salaam foundation uga mahad celinayaan garab qabashada aya garab qabteen qaxootiga mana ahan markii ugu horeysay isagoo tilmaamay in hey’ada Hormuud Salaam Foundation ay taariikhda xusi doonto.

You may also like