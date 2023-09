Hey’adda Maareynta Musiibooyinka oo Ka Digtay Dabeylo iyo Fatahaado Soomaaliya Ka Dhicikara

Caalamka ayaa walaac xooggan ka muujinaya in isbedelka cimilada sanadkaan ay keeni karaan musiibooyin ba’an, iyadoo digniino laga soo saaray dalal ku yaalla Qaaradaha Afrika iyo Asia oo waji kara musiibooyin, Soomaaliya ayaa cabsida ugu badan laga qabaa xeebaha in ay ka dhacaan.

Guddoomiyaha ayaa shacabka Soomaaliyeed xusuusiyay dhibaatooyinkii ay dabaylahan ka geysteen meelo badan oo caalamka ah, wuxuuna ugu digay in aysan sahlan loona baahan yahay in laga feejignaano, isaga oo tusaale u soo qaatay musiibadii ka dhacay magaalada Derna.

Hey’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee SODMA ayaa sheegtay in ay jiraan cabsi laga qabo in Soomaaliya ay ku soo wajahan yihin dabaylaha El-Niño oo ah Roobab Sababaya Fatahaad iyo daadad bilaha October iyo November inta lagu jiro sanadkaan 2023.