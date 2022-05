Khilaaf Ka Dhashay Sicir Bararka oo Ka Taagan Dowlad Deegaanka Soomaalida

Xisbiyada mucaaradka ayaa dhankooda ku eedeeyay xukuumadda Cagjar in shir u dhaexeeyay labada dhinac inuu baaqdo ay sabab u aheyd xukuumadda, kadib markii warbaahinta madaxbannaan loo diiday in ay tabiyaan kulanka u dhaxeeyay.

You may also like