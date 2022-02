Kismaayo: Ciidamada Dowladda iyo Al-shabaab oo Dagaalamay

Ciidamada ayaa la sheegay in wadada xiriirisa Kismaayo iyo deeganadaas in ciidamada ay ka saareen miinooyin lagu aasay wadadada, waxaana si gaar ah uga qeyb qaatay Ururka 5-aad guutadiisa 16-aad ee kumaandooska Danab ee xoogga dalka.

