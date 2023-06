Kumannaan Kalluun ah oo Kusoo Caariyay Xeebaha Dalka Mareykanka

Khubarada qaar ee gobolka ayaa sheegay in ay arrintan ay sabab u tahay Ogsajiinta Oxygen oo yaraatay, taas oo ay ugu wacan tahay heerkulka biyaha oo sarreeya, taasna uu xamili waayay in Kalluunka uu ku dhex noolaado, waxaana geeriyootay kumannaan Kalluunka ah.

You may also like