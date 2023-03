Labo Arrimood oo Shuruucda Amniga ee Baarlamaanka 11-aad Ansixiyey ay u Leeyihiin Dowladnimada

Halka arin u baahan in laga taxadaro waa ilaalinta xuquuqda muwadinka ee Dastuuriga ah iyo in dib-u habaynta Amniga horseedaa inidaam dimuqoraadiga ah ee aysan caburin isu badalin.

2. Shuruucda Amniga waxay muhiim u yihiin xaqiijinta & xakamaynta qalalaasaha in uu gacanta u galo dowladda “State Monopoly on violence” taas oo ah tiirar kamid ah dowladnimada, habka lagu xaqiijin karana waa sharciyadda.

Intii u dhaxaysay 1990-2007 Bangiga adduunka waxuu qarash gareeyey 7.4 Billion oo lagu taageerayey baahinta nidaamka, waxaana shuruud looga dhigay saddex qodob ” Decocracy closer to the peole, Ehnace accountability, improve puplic services” waana sababta Golaha deegaanka loogu xirey si loo helo Mashaariicda GPLG-ga, sidoo kale xogaha Amniga & sahanka dalka laga sameeyey waxay ku xiranyihiin shuruuc in aad leedahay.