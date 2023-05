Maamulka Gobolka Banaadir oo Ka Shiray Dariseynta Degmooyinka iyo Deegaannada Gobolka

Ugu danbeynta Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa faray Guddoomiyeyaasha Degmooyinka iyo Deegaanada Gobolka Banaadir in la xoojiyo wada-shaqeynta laamaha Amaanka,La-dagaalanka Maandooriyaha iyo in la gar-gaaro bulshada kuwooda nugul.

