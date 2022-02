Madaxweynaha Somaliland Oo Maanta Xadhiga Ka Jaray Biriijka Dooxa Dacar Budhuq

”Waxaa laga yaaba inaan ganacsatadu badankeedu aanay ka qeybgelin dhibaatooyinka dalka ka dhaca afar qof baa lagu eegaa taasina xaq maaha, waxaan hubaa Xoolaha Somaliland hayso hadday isu gurmato in aynaan u baahnayn baryo bani-aadam, waxaan usoo jeedinayaa Ganacsatada, qurba-jooga iyo qofkii wax hayaba in markay dhibaato jirto uu ka qeyb qaato uma baahnin baryo, hadda dawladdu waxay ku dedaashay labadii bilood ee ugu danbaysay 45-Ceel baa la kiciyey kuwii hore ee socday mooyaane, Maanta adduunka waxa ka dhacaya waad ogtihiin, dagaal baa ka dhacay adduunka oo dhan saameeyey dawladihii waa weynaa way kala uruursadeen nin waliba wixiisi wuu xaraystay inay ciidamada isu uruursadeena waad ogtihiin, dhaqaalihii adduun maamuli jiray nin waliba wixiisi wuu ootay nin walowba maxaad tabcatay ayaa soo socota”.

Ugu dambayn Madaxweynaha Somaliland ayaa xusay inaan ganacsatada badankoodu aanay ka qeyb qaadan Xaaladaha lasoo gudboonaada Somaliland, hadda ay ka jiraan deegaannada qaar Abaaro walow madaxweynuhu uu sheegay in deegaannada Somaliland wali Abaartu aysan aheyn sidii la filaayey waxaana ganacsaada uu ugu baaqay in dhaqaalahooda ay ku bixiyaan.