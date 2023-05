Madaxweyne Deni oo Ololaha Doorashada Ka Wada Gobolka Nugaal

Madaxweynaha oo fagaare Kula hadlay Bulshadii soo dhoweysay, ayaa ku baaqay in dadka deegaanku isu diyaariyaan Doorashada Goleyaasha deegaanka ee 25-May 2023, wuxuu muujiyay in dadka oo codeeya oo madaxdooda doorta ay tahay wax muddo lasoo sugayay.

