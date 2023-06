Madaxweyne Erdogan oo La Caleemo-saaray, iyo Madax Ka Qeybgashay

Hoggamiyaha isbadal doonka ah ee Turkiga ayaa 28-kii May ku guuleystey wareegii labaad ee doorashada, xilli ay isbaheysiga mucaaradka ah guuldarro la hoydeen,waxaa ka jirto dhibaato dhaqaale iyo dhaleecayn ka dhalatay Dhulgariirkii sida ba’an u saameeyay bishii February 2023, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 50,000 oo ruux.

