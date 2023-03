Madaxweyne Xasan oo Ka Hadlay Dagaalka Al-shabaab iyo Xaaladda Laascaanood

“Beryahan waaad la socotaan dhibaato ayaa ka taagan magaalada Laascaanood iyo deegaannada ku xeeran, in badan oo horena waa ka hadalnay waxaasi in ay na gubayaan na dhibayaan aanan raali ka ahayn, kuna faraxsaneyn kuna qanacsaneyn, dadkii dhintay oo Soomaaliyeedna oo qaaliga ahaa inaan ka xunahay oo aan in badan ku baaqnay nabadda,”. ayuu yiri madaxweynaha oo ka hadlayay xaaladda Magaalada Laascaanood.

