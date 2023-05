Madaxweyne Xasan Sheekh:Waxaa Iga Go’an In aan Dib Loogu Looban Teendhadii Afisyooni”

Madaxweynaha Jamhuuriyadda federlka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go’an tahay inaan dib loogu laaban teendhadii sedexda xilli lagu doortay madaxda dalka, waxaana sidoo kale uu carabka ku dhuftay in ay muhiim tahay wadashaqeynta madaxda dowladda iyo sidoo kale dowlad goboleedyada.

“Waxaa iga go’an in aynan ku laaban hoolkii Afisyoone, dowladda qorshe ayaa uga deggan doorashada qof iyo cod. Maanta ayaa bilaabaynaa geeddi socodka 2026-ka. Dadkii Hoolka dadka ku dooran lahaana waa in aysan u laaban Jufo hebeley wakiilladiina keena, waa ku talo jirnaa qorshe cad ayaa dowladda uga degan” ayuu yiri.

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in doorashada ka shaqeynteeda ay ay bilaabi doonaan sanadkaan 2023, taas oo uu sheegay in looga golleeyahay inaan waqtiga doorashada isqabsi imaanin, laakiin meesha kama saarin in loo baahan yahay wadashaqeynta dowladda iyo dowlad goboleedyada si looga gaaro hadafka doorasho qof iyo cod.