Maleeshiyaad Hubeysan oo Caruur Ku Dishay Deegaan Ka Tirsan Gobolka Galgaduud

Deegaanka Dhabad oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa lagu dilay shan caruur ah, kuwaas oo la sheegay in ay ahaayeen kuwa dhiganayay dugsi Qur’aan, arrintaan ayaa la sheegay in ay la xiriirto dilal ku saleysan aan Qabiil oo ka dhacay Galgaduud.

