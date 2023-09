Mareykanka iyo Shiinaha oo Arrimaha Twain iyo Dagalka Ruushka iyo Ukraine U Dhaxeeya

In kasta oo ay xulafo la yihiin Ruushka, Shiinuhu waxa uu mawqif aan mugdi ku jirin ka qaatay dagaalka Ukraine. Waxaana uu ku gacan seeray dadaallada dowladda Ruushka ay ku dooneysay in ay ku qabsato deegaanno ka tirsan Ukraine kuwaas oo Ruushku sheegayo in isagu uu leeyahay.

