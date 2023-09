Mas’uuliyiin Kale Duwan oo Gaartay Deegaannadii Al-shbaab Laga Saaray

Howlgalka lagu xoreeyey bacaadweyne iyo Qeycad ayaa dowladdu sheegtay in lagu dilay in ka badan 20 ka tirsan Al-shabaab, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay dowladda iyada oo tiro intaa ka bandanna lagu dhaawacay, xilli howlgallo kale ay ka socdaan deegaanno dhaca Koonfurta gobolka Mudug oo ay ciidamo kale ku sugan yihiin kuwaas oo la wareegay deegaanno kale duwan oo isla gobolka ah.

