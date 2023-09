Maxaad Kala Socotaa Loolanka Cusub ee NATO iyo Ruushka ee Qaaradda Afrika?

Vladimir Puti, Madaxweynaha Ruushka waxaa uu si cad u sheegay in xiriirka uu dalkiisa la yeelanayo Afrika ay ka mid tahay hortabinada siyaasadda arrimaha dibadda, isaga oo shirar joogta ah, oo sanadle ku jiro la qaato hoggaamiyeyaasha Afrika, waxaa uuna bilaabay in uu siiyo qaar taageero dhinacyo badan.

Ruushka waxaa uu marar badan sheegay in kooxdani Wagner uu kula dagaalo argigixisada caalamiga ah, laakin Washington waxaa ay u aragtaa in Ruushka uu wado damac dhul ballaarsi ah iyo dano siysaadeed, iyaga oo wacad ku maray in ay hor istaagi doonaan.

Mareykanka waxaa uu ku doodayaa in ay jiraan dalal badan oo Afrikaan oo ka shalaayay in ay fariisimo siiyaan kooxdan Wagner xilli ay si toos ah uga howlgalaan dalal sida; Central African Republic, Mali, Liby, Sudan, Mozambique iyo qaar kale.