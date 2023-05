Maxay Ka Wadahadleen Wasiirrada Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo Ruuska?

Dowladda Ruushka ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waday in xiriir badan la sameyso dowladda Federalka Soomalaiya, iyadoo la xusuusto in dowladdii Kacaanka ay si weyn u taageertay, waxaana mashruuc lagu dhisay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa horumarineed oo laga hirgaliyay gobollada dalka oo ay ku taageertay dowladdii dhexe.

You may also like