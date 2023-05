Doorashada Turkiga oo Barri Dhaceysa iyo Ololihii Ugu Dambeeyay oo Dhinacyadu Wadaan

Maalinta barri oo taariikhdu ay ku beegan tahay 14-ka bisha May ayaa waxaa lagu wadaa in guud ahaa dalka ay ka dhacdo doorashada guud, shacabka dalkaa ayaa sanakaan tilmaamay doorashadii Qarniga, maadaama Turkiga uu ka baxayo ganaaxii la saraay sanadkii 1923-kii oo 100 sano oo hal qarni ah ay u buuxsantay sanadkaan 2023.

Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhankiisa taageerayaasha Xisbiga AK Partty waxaa uu u sheegay in dowladda uu hoggaamiyo 20 kii sano ee lasoo dhaafay ay wax badan qabteen iyo dhinac wax soo saarka, waxaana uu u ballan qaaday in ay wanaajin doonaan xiriirka arrimaha dibadda dowladdu la leedahay.

Khudbad aad u weyn u jeediyay dadweynihii daawanayay, oo aaminsan in tani ay tahay rajadooda ugu wanaagsan ee illaa iyo hadda, oo ay dib ugu soo celin karaan awoodda madaxweyne Erdogan, uu ka qaaday baarlamaanka, xilli madaxweyne Erdogan xisbigiisa haddii uu giileysto ay ka dhigan tahay in 25 sano ay ka talin karaan Turkiga.