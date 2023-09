Ra’iisulwasaare Xamse oo Khudbad u Jeediyay Jaaliyadda Soomaaliyeed Ee Maraykanka+Sawirro

Sidoo kale Ra’iisul wasaaraha ayaa xusay in dowladdu ahmiyadda koowaad siisay dagaalka lagula jiro Al-shabaab iyo sidii dalka looga saari lahaa ,isagoo Jaaliyadda ka codsaday in ay dowladda ku garab siiyaan sida ay dalka uga xorraynayo, kaas oo laga gaaray guulo la taaban karo muddo sanad ah uu socdo.

